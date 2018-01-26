حواط: دخلنا زمن الكلام الانتخابي

أكد رئيس بلدية جبيل السابق زياد حواط أن “رئيس الحكومة سعد الحريري وضع في منتدى دافوس كل الاوراق على الطاولة بطريقة واعية لكيفية ادارة المرحلة المقبلة”.

وشدد، في حديث لـ”المستقبل”، على أننا “دخلنا في زمن الكلام الانتخابي والتجييش الانتخابي، وموسم تجييش الرأي العام لدفع الناس إلى التصويت بعقل ووعي ورؤية لمستقبل لبنان”، لافتاً إلى أن “الكلام اليوم يندرج تحت اطار التحميس الانتخابي”، ومؤكداً أننا “امام استحقاق مفصلي وعلى الشعب خيار واحد: التوجه نحو صناديق الاقتراع”.

وعن الحادث المروع الذي أودى بحياة ثلاثة شبان منذ يومين على طريق رأس المتن، قال حواط: “لا طرقات مطابقة للسلامة العامة، وهناك بعض الشباب بحاجة إلى مزيد من الوعي؛ وهناك ضرورة لتطوير البنى التحتية”.

وعن قضية هشام حداد، قال: “يجب احترام الدول الصديقة والداعمة وعدم التعرض لها، ولكن هناك هامش من الحريات واستقلالية الفكر، وعلى القضاء احترام خصوصية كل اعلامي، ولن نقبل تحت اي ذريعة قمع الحريات والغاء الرأي الاخر والمعتقدات، فلبنان بلد ديموقراطي وعلينا الحفاظ على التنوع”.

وأكد أن “هناك 3 ثوابت أساسية ومهمة على الدولة الالتزام بها، وهي: إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده وبنزاهة، الحياد عن خلافات المنطقة والنأي بالنفس، ومكافحة الفساد ووقف الهدر”.

من ناحية أخرى، لفت حواط إلى أنه “مدعوم من القوات اللبنانية، وتحالفنا واضح وصريح وفقا لثوابت وطنية نناشد لها سويا، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذها”.

وأوضح أننا “سعاة لقرار بناء جمهورية الامل والمستقبل والتغيير”.

هذا وأشار حواط إلى أن “المشكلات في لبنان تفوق حجم اللبنانيين على تحملها، ويجب معالجتها بحكمة وتبصّر”، لافتاً إلى أننا “قادمين على 3 مؤتمرات مهمة جدا وداعمة للبنان”، ومعتبراً أن “همنا الاساسي المحافظة على حياد لبنان ودوره الجامع”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

