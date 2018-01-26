توضيح «هام» من مكتب «ميقاتي»

صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الآتي:

” يتم التداول منذ يومين في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأخبار كاذبة مفادها ان ممثلا عن الرئيس ميقاتي شارك في اجتماع لماكينة “حزب الله” الانتخابية.

ان هذه الاخبار الملفقة المعروفة المصدر هدفها التغطية على الازمة الفعلية التي يعاني منها البعض مع جمهوره وخياراته، واستطرادا مع قانون انتخابي تم تركيبه على وقع توقعات اتضح لهذا البعض انها كانت مغلوطة.

إن دولة الرئيس ميقاتي، الذي يؤمن بالوسطية التي تجمع اللبنانيين بعيدا عن الخيارات الانقسامية، يترك للرأي العام ان يحكم على صوابية نهجه وخياراته، وعلى عودة من تحامل عليه الى تبني خياراته ومواقفه. فاقتضى التوضيح”.