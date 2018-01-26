خطط لأعمال «إرهابية» في سوريا

أعلن المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا، أنّ دورية مسلحة للجيش السوري، قضت يوم 24 كانون الثاني الجاري، على 5 إرهابيين وسيارتين من الطراز رباعي الدفع في منطقة التنف.

وجاء في بيان المركز الروسي: “في الـ 24 من يناير، وخلال القيام بدوريات في محيط المنطقة المحظورة في التنف، اكتشف العسكريون السوريون في الصحراء تحرك قافلة من 3 سيارات رباعية الدفع للمقاتلين مزودة برشاشات ثقيلة، ونتيجة الصدام، تمّ تدمير سيارتين ومقتل 5 إرهابيين”.

وكشف المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أنّ مجموعات المقاتلين من منطقة السيطرة الأمريكية في التنف، قد تحقق اختراقاً باتجاه الشمال والشمال الشرقي.

وجاء في بيان المركز: “وفقاً لشهادات اللاجئين الذين تمكنوا من الخروج من مناطق سيطرة الولايات المتحدة في منطقة التنف، يتوقع في أقرب وقت، اختراق مجموعات مقاتلين أخرى للطوق في منطقة التنف باتجاه الشمال والشمال الشرقي”.

ووفقاً للبيان، فإنّ مهمة المجموعات الإرهابية هي “تنفيذ أعمال تخريبية – إرهابية في محافظات دمشق وحمص ودير الزور… لجر القوات السورية التي تنفذ مهامها بالقضاء على إرهابيي جبهة النصرة”.

وأضاف البيان، أنّ “هذه الحقيقة، تظهر للعيان تورط الولايات المتحدة الحقيقي في تحضير وتشكيل “معارضة مسلحة” من كافة الأطياف تحت إمرتها، لتقويض العملية السلمية في سوريا”.

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