هل انحسر المنخفض الجوي ؟

يستمر الطقس غير المستقر اليوم خصوصا في المناطق الجنوبية قبل أن يبدأ الطقس بالاستقرار التدريجي السبت ثم عودة الاستقرار التام الأسبوع المقبل ولايام عدة مع ارتفاع الحرارة إنما تبقى الأجواء باردة خصوصا ليلا.

الجمعة 26ك2: غير مستقر مع امطار متفرقة خصوصا قبل الظهر مع تدني مستوى تساقط الثلوج ليلامس 900م جنوبا وفي البقاع الغربي وعلى 1100م الى 1200 باقي المناطق وتخف حدة الامطار بعد الظهر اما الحرارة تتراوح ساحلا بين 8 و14 درجة.

السبت 27ك2 : ينكفئ المنخفض نحو الداخل ويتحول الطقس من غير مستقر الى متقلب مع بقاء فرص هطول أمطار متفرقة نهارا وثلوج خفيفة على 1200م فيما ترتفع الحرارة وتتراوح ساحلا بين 9 الى 15 درجة .

الأحد 28ك2 : مستقر غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بالحرارة فيما يتشكل الجليد فجرا على 900م والحرارة تتراوح ساحلا بين 9 و 16 درجة.