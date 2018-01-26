شاهد.. هدية خاصة من «الجعفري» إلى «دي مستورا»

قدم مندوب سوريا الدائم في مجلس الأمن ورئيس الوفد الحكومي في مباحثات جنيف الدكتور بشار الجعفري يقدم هدية خاصة للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا لها علاقة بإدلب وهي عبارة عن أيقونة اسمها “انتمي”، وذلك خلال مستهل مباحثات “فيينا”.

وقال الجعفري: “أنتمي إلى الحضارة السورية وليس إلى العدوان التركي أو العدوان الأمريكي .. هذه الأيقونة سعادة المبعوث الخاص هي نص أقدم معاهدة سلام في العالم .. هي مبادرة قامت بها وزارة السياحة .. أقدم معاهدة سلام في العالم 2350 ق.م أي قبل 1200 سنة مما يقوله المأرخون .. من أن أقدم معاهدة سلام في العالم توقيعها بعد معركة قادش في حمص 1250 ق. م تقريباً بين الحثيين والفراعنة آنذاك .. هذه أقدم منها بـ 1200 سنة .. إدلب .. تل مرديخ في إدلب .. أنت كإيطالي تعرف عما أتحدث لأن من اكتشف هذا الرقيم عالم الآثار الإيطالي المعروف باول ماتييه مع بعثتنا الوطنية الأثرية. هذه هي إدلب .. هذه هي سوريا .. رسالتنا رسالة سلام .. أول من فكر بإقامة معاهدة سلام سياسية وديبلوماسية وتجارية وثقافية بين مملكتي إيبلا وبرسال .. طبعاً هذا الرقيم من اصل 17000 رقيم آخر حجبت قراءتها حتى الآن من سنة 1974 إلى الآن ممنوع ترجمتها موجودة في متاحف غربية .. وممنوع أن تترجم لأن ترجمتها ستقلب تاريخ العالم .. تناقض كل ما درسناه من نظريات تاريخية مطروحة على الساحة ولذلك ممنوع ترجمتها بعد مضي 50 سنة على اكتشافها .. يسعدني ان أهديك إياها سيد دي مستورا”.

يذكر أن المباحثات السورية السورية انطلقت الخميس 25/1/2018 في فيينا، برعاية أممية وتستمر ليومين.

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