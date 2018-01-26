الساحلي: “نحن مع قانون العفو ولكن.. “

أكد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ​نوار الساحلي​ أن “العفو يحصل عادةً كل فترة زمنية لاعطاء فرصة ثانية للمجرم لكن يجب أن يصل في ​لبنان​ لأسباب كثيرة”، معتبرا انه “أصبح هناك حاجة للعفو وهذا الأمر يحصل في الكثير من البلدان وليس أمر غريب”.

ونفى الساحلي، في حديث اذاعي، أن “يكون هذا القانون قد صدر تزامناً مع ​الانتخابات​”، مشيراً الى أنه “يجب العودة الى الأرشيف الاعلامي وانا اتابع هذا الملف منذ أكثر من 4 سنوات”.

واعتبر أن “من سلط الضوء على هذا الموضوع هو رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ عندما كان بلقاء مع أهالي الموقوفين ووعدهم بالعفو”، موضحا انه “حتى الآن الكلام مازال سياسياً ولم يرتق بعد الى المستوى العملي”.

وشدد على “اننا مع اي قانون عفو يشمل اكبر شرائح المجتمع لاعطائهم فرصة ثانية الا بعض الاستثناءات كقتل عنصار من ​الجيش​ أو التعامل مع ​اسرائيل​”.