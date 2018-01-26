«حزب الله» يلتقي 100 كادر في «حماة الديار» على مقربة من «معراب»

أقامت حركة حماة الديار إجتماعاً تنظيمياً لمئة من كوادرها التقوا خلاله بمسؤول منطقة جبل لبنان في حزب الله، الحاج بلال داغر، الذي حاضرَ بهم متناولاً المستجدات السياسية كافة على الصعيدين المحلي والاقليمي، وذلك في صالة كبيرة تقع في بلدة حريصا – قضاء كسروان.

وهي المرة الاولى التي يحصل فيها لقاء سياسي – تنظيمي بين حركة حماة الديار وحزب الله، وما اعطاها اهمية علاوة على ما جرى التطرق إليه من مواضيع، هي وجود اللقاء في مكان يبعد نحو 5 كيلو متر فقط عن بلدة معراب حيث يقيم رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي بينه وبين رئيس حركة حماة الديار رالف شمالي دعاوى قضائية عالقة في المحاكمة تعود لاسباب سياسية.

بالعودة إلى اللقاء، فقد رحب أولاً الشمالي بضيفه مسؤول منطقة جبل لبنان في حزب الله الحاج بلال داغر مثنياً على دور حزب الله والجيش اللبناني والاجهزة الامنية اللبنانية في صد الارهابين الاسرائيلي والتكفيري، معلناً وضع اليد مع الحزب من أجل صون استقرار البلاد وحمايتهم من اي عدوان.

بدوره شكر “داغر” حركة حماة الديار ممثلةً برئيسها رالف الشمالي على الدعوة الطيبة، مبدياً سعادته بمكان اللقاء في حريصا التي تحمل معانٍ رمزية وانسانية سامية، وهي تمثل قيمة دينية كبيرة.

وعرّج في حديثه على دور حماة الديار في العمل على توعية الشباب اللبناني من المخاطر المحدقة اضافة الى جهوزيتها الدائمة في تلبية نداء الدفاع عن لبنان في حال واجه اخطار.

واللافت ان داغر قد اعلن ان حماة الديار بالنسبة الى حزب الله، تقع في صلب محور المقاومة ولها دور مميز منوط بها، مثنياً على التعاون بينهما والذي يعود بالمصلحة على الجميع، كذلك دورها في تثقيف الشباب اللبناني، مما يسهم في تنمية الشعور الوطني وتقريب الشباب من الجيش اللبناني والمقاومة.

وجرى في اللقاء تناول ابعاد المخاطر الاسرائيلية على الداخل اللبناني مقدمين امثلة على اساليب اختراق المجتمع اللبناني من قبل العدو، من خلال تسويق وترويج الافلام السينيمائية التي يقصد من وراءها تغيير مفاهيم المواطنين او حرفها، او من خلال المساهمة في تفشي ظاهرة المخدرات مما يؤدي الى تحويل الشباب إلى مجموعة “فاشلة” لا قدرة لها على التطور او التميز في خدمة بلدها.







