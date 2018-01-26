بالفيديو.. “إلعب يلا” على طريقة “ميريام كلينك”

فاجأت العارضة ​ميريام كلينك​ جمهورها بأدائها لأغنية “إلعب يلا” للفنانين “أوكا وأورتيغا” أنثاء ممارستها للرياضة في احد النوادي الرياضية.

ميريام كلينك نشرت فيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي تؤدي الأغنية الى جانب مجموعة من اصدقائها، فجذب الفيديو أنظار الجمهور بفكرته الطريفة.

وانهالت التعليقات من قبل جمهور ميريام كلينك على الفيديو حيث ابدى الكثيرون إعجابهم بالفكرة، فيما اعتبر آخرون أنها قلدت الفيديو الذي نشرته الممثلة وملكة جمال لبنان السابقة ​نادين نسيب نجيم​ وحقق نسب مشاهدة عالية.