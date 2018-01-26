إرجاء جلسة استجواب متهمين بالإرهاب

أرجأ رئيس ​المحكمة العسكرية​ الدائمة العميد الركن ​حسين عبدالله​، إلى الثامن من آذار المقبل، جلسة استجواب عدد من المتهمين بملفات إرهابية منهم ابراهيم الجمل الّذي مثل أمس أمام المحكمة العسكرية مع 27 آخرين (15 موقوفاً و13 أخلي سبيلهم)، إضافة إلى عشرة متّهمين يحاكمون غيابيّاً.

وكانت خطة الجمل، الّذي صنع حزامه الناسف بيديه، تقضي بالقيام بعملية تفجير في محلة ​جبل محسن​ في حي الأميركان ب​طرابلس​، تزامناً مع التفجير المزدوج الّذي نفّذه رفيقان له في منطقة ​برج البراجنة​ في تشرين الثاني من العام 2015، وذهب ضحيته 45 شهيداً، لكنّه فشل في تنفيذ العملية بسبب إلقاء القبض عليه. وكان الجمل يتلقّى التعليمات من المشغل أبو الوليد المسؤول عن مقرّ الإنتحاريين في تنظيم “داعش” في ​الرقة​.