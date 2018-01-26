أحمد الحريري: التحالف مع حزب الله “مستحيل” !

أكد أمين عام “تيار المستقبل” أحمد الحريري على استحالة التحالف بين “تيار المستقبل” و”حزب الله”، مؤكدا في الوقت نفسه انفتاح التيار على التحالف مع باقي الأحزاب حسب تركيبة كل منطقة وحيث يرى له مصلحة في التحالف.

واعتبر الحريري خلال لقاءين شعبيين، ان “القانون المعتمد في هذه الانتخابات ليس ظالماً وان “تيار المستقبل” شارك في التوصل الى هذا القانون ليس كرمى لعيون فلان او فلان وانما لمصلحته”، مؤكداً انه “بعد هذه الانتخابات موقع “تيار المستقبل” وكتلته النيابية سيبقى وازناً في اللعبة السياسية وبكل التنوع اللبناني”. وقال:”الذي سيتحالف معنا على أساس مشروعنا الوطني أهلاً وسهلاً به ، أما اذا اراد ان يتحالف معنا ليجعل منا فئويين فلن نقبل بذلك”.

واستمع الحريري خلال اللقاءين الى بعض المطالب الحياتية والخدماتية واجاب على أسئلة واستفسارات المواطنين حول قانون الانتخاب وموقف التيار بالنسبة للتحالفات.

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