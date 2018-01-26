فضل الله يعلق على قضية هشام حداد

علّق رئيس لجنة الاعلام النيابية النائب حسن فضل الله على قضية الادعاء على الاعلامي هشام حداد مقدم برنامج “لهون وبس”، قائلا:” ما يثير الاستغراب المسارعة للادعاء على إعلامي ضد بسمته الطبيعية، التي لا تقع بأي وجه من الوجوه تحت طائلة المساءلة القانونية، ولا تستحق هذا القرار القضائي الخاطئ الذي ينبغي التراجع عنه فورا ، فنحن لم نر هذه الغيرة حرصا على علاقات لبنان بأشقاء عرب طالما أسيء الى العلاقة معهم بشكل كبير من دون أن يتحرك الادعاء العام من تلقاء نفسه كما حصل في الدعوة المستهجنة”.

وأضاف:” لم يعد مقبولا ما آلت إليه الأمور في التعاطي بازدواجية المعاييروالاستنسابية فنحن في بلد التنوع والحريات المسؤولة أمام القانون اللبناني، ولسنا في إمارة محكومة لقانون مواده غب الطلب”.