“أسلحة أوروبية” بقبضة الجيش السوري !

أعلن الجيش السوري، اليوم الجمعة، عن عثوره على أسلحة ومعدات أوروبية الصنع كانت بحوزة المسلحين الإرهابيين الذين قتلوا في منطقة التنف السورية.

وجاء في بيان الجيش ” خلال قيام الجيش العربي السوري بتفتيش المنطقة التي سقط فيها مسلحون إرهابيون، عثرت عناصر من الجيش على معدات وأسلحة أوروبية الصنع كانت بحوزة المقاتلين الذين لقوا حتفهم، كما عثر على كمية كبيرة من الذخائر المختلفة، بالإضافة الى كتيبات ومجلدات تنشر لأفكار تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف البيان “واستطاع الجيش العثور على سيارات تابعة للتنظيمات الإرهابية وتحتوي على أعلام وشعارات تتبع لإحدى المجموعات الإرهابية التي كانت تتلقى تدريبات في معسكرات الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة التنف تحت مسمى “الجيش السوري الجديد”.

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