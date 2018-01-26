هذا ما طلبه الرئيس عون​ من اتحادات ونقابات “النقل البري​”..

طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري العودة عن الإضراب المقرّر في أول شباط.
وخلال استقبال وفد من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان برئاسة شفيق القسيس في قصر بعبدا، لفت الى انّه “سيطرح مطالبهم في اول جلسة لمجلس الوزراء”.
من جهة أخرى، أبلغ الرئيس عون مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة منع اسرائيل من بناء الجدار الإسمنتي على الحدود قبل تصحيح النقاط الـ13 المتحفّظ عليها لبنانياً من “الخط الأزرق”، مشددا على أن “الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقرار 1701 تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إلزام اسرائيل وقف هذه الإنتهاكات لا سيّما وانّ لبنان ملتزم القرار بكل مندرجاته”.