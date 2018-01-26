هذا ما طلبه الرئيس عون​ من اتحادات ونقابات “النقل البري​”..

طلب رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ من اتحادات ونقابات ​قطاع النقل البري​ العودة عن الإضراب المقرّر في أول شباط.

وخلال استقبال وفد من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في ​لبنان​ برئاسة ​شفيق القسيس​ في ​قصر بعبدا​، لفت الى انّه “سيطرح مطالبهم في اول جلسة ل​مجلس الوزراء​”.

من جهة أخرى، أبلغ الرئيس عون مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة منع ​اسرائيل​ من بناء الجدار الإسمنتي على الحدود قبل تصحيح النقاط الـ13 المتحفّظ عليها لبنانياً من “​الخط الأزرق​”، مشددا على أن “الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقرار 1701 تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية إلزام اسرائيل وقف هذه الإنتهاكات لا سيّما وانّ لبنان ملتزم القرار بكل مندرجاته”.