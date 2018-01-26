أردوغان يعلنها: “بعد عفرين سنتوجه إلى هذه المنطقة.. “

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن الجيش التركي سيتجه إلى مدينة منبج السورية بعد احتلاله مدينة عفرين.

وأضاف أردوغان في خطاب له اليوم الجمعة أمام قياديين إقليميين في “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في أنقرة إلى أن عملية عسكرية في منبج السورية ستعقب تطهير منطقة عفرين من “الإرهابيين” و”لا داعي لوجود قلق لدى أحد إزاء ذلك”.

واشار الرئيس التركي الى أن عملية عفرين إشارة واضحة وجهت إلى من لا يريد إدراك حزم أنقرة في محاربة الإرهاب، مضيفا أن هدف العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا يكمن في تطهير المناطق الحدودية من الإرهابيين حتى حدود العراق.

وتابع أردوغان إن الجيش التركي لا يحتل عفرين السورية بل يكافح الإرهابيين هناك، مؤكدا تحييد 343 “إرهابيا” على الأقل منذ إطلاق عملية “غصن الزيتون” السبت المنصرم.

وكان الطيران الحربي التركي قصف، أمس الخميس، مدينة منبج السورية التي تسيطر عليها الفصائل الكردية، وأكد نشطاء سوريون في مواقع التواصل الاجتماعي أن القصف التركي طال مواقع لـ”قوات سوريا الديمقراطية” في محيط قرية أم جلود في ريف منبج الغربي، دون ذكر الأضرار الذي ألحقتها الغارات على الأرض وغياب أي تعليق رسمي على الخبر.

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