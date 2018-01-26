“باريس” غارقة تحت المياه

تواصل مياه السين ارتفاعها الذي وصل الى حوالى متر وغمرت المياه بعض الاحياء بينما يتوقع ان تبلغ الذروة في نهاية الأسبوع بعد أن أدت الى قطع جزئي للكهرباء وإجلاء أعداد من السكان.

وعلى المستوى الوطني لا تزال 13 منطقة فرنسية في حالة تأهب لا سيما في حوض نهري السين والسون في الشرق.

وبلغ ارتفاع مياه نهر السين في باريس الخميس 5,6 أمتار، وقد وضعت الوزارات في حالة استعداد لتتراجع الى مواقع آمنة.

ومنعت الملاحة على النهر ووضعت المتاحف والقوارب-المطاعم تحت المراقبة في المنطقة الباريسية حيث تم اجلاء نحو 400 شخص لا سيما في الجنوب، في حين انقطعت الكهرباء عن أكثر من ألف شخص من أصل ستة ملايين.

وقال الخبير في مراقبة الفيضانات برونو جانيت “نتوقع ان يرتفع مستوى السين الى ما بين 5,8 و6,2 أمتار” في باريس، وهو قريب من المستوى المسجل في حزيران 2016 ولكنه بعيد عن المستوى التاريخي المسجل في سنة 1910 عندما بلغ 8,62 أمتار.

ولا تزال مياه نهر يار في حي فيلنيف-سان-جورج تغمر الشوارع والأقبية في حين نقل 150 من السكان الى مدرسة. ويتنقل السكان بالزوارق في الشوارع التي غمرت فيها المياه السيارات.

ولم تغلق متاحف اللوفر وأورساي وأورانجوري مع تطبيق خطة حمايتها من الفيضانات، ومنع زيارة الطوابق تحت الأرض على سبيل الاحتياط.