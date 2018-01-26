الرياشي: هذا دورنا كوزراء لـ”القوات”

زار وزير الاعلام ملحم الرياشي متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، في دار المطرانية.

وبعد اللقاء الذي استغرق قرابة الساعة ونصف الساعة، قال الرياشي: “الزيارة لسيدنا الياس عوده هي دائما لأخذ بركته والتشاور معه في شؤون وطنية وعامة وحتى للاسترشاد بكلامه الدائم على اسقاط التجربة المسيحية على السياسة وأهميتها في مكافحة الفساد لقيام الدولة السيدة الحرة الوطنية، وسيدنا من أعلام هذه الدولة ومن أعلام لبنان الذي نحلم به”.

,أضاف: “وقد تكلمنا كثيرا على سلم قيم موجود في لبنان، ولكن، للاسف، نائم في مطارح كثيرة، وهذا السلم لسنا في حاجة الى التذكير به، هو سلم قيم عمره اكثر من 6 آلاف سنة من عمر لبنان، ولكننا في حاجة الى تأكيده. وهذا دورنا كوزراء لـ”القوات اللبنانية” في مجلس الوزراء في تأكيد سلم القيم والفضائل اللبنانية ونعمل بها بما أوتينا من قوة مع بعض الزملاء”.

وختم: “كان جزء من الحديث عن الانتخابات والمفاوضات التي تجري بيننا وبين “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر”، وقد وضعت سيادته في هذه الاجواء وكان مسرورا جدا لما نقوم به في اطار حماية حق الاختلاف ولكن تحت سقف الديموقراطية وشجاعة قوة المحبة”.

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