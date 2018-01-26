إسرائيل تكشف عن منظومة متطورة لحماية دباباتها

من المقرر أن تزود أحدث دبابات الجيش الإسرائيلي خلال 3 سنوات بمنظومة “تروفي” الدفاعية النشطة ما سيضاعف قدراتها على التصدي للإصابات المباشرة.

وأكد مدير قسم منظومات الدفاع للآليات العسكرية البرية في شركة “رافائيل” الإسرائيلية إفتاح كلاينمان في تصريح صحفي متلفز أن المنظومة المتطورة ستثبّت خصوصا على دبابات “ميركافا-3”.

وأوضح المسؤول أن البنتاغون سبق أن اختار هذه المنظومة لتطوير دبابات “أبرامز” الأمريكية، التي أظهرت فعاليتها العالية أثناء اختبارها في الولايات المتحدة.

وأشار كلاينمان إلى أن الاختبارات جرت في الأجواء التي تراوحت درجات الحرارة فيها من 25 درجة تحت الصفر حتى 50 درجة فوق الصفر، حيث استُهدفت الدبابات بأحدث أنواع الأسلحة المضادة للدروع.

وذكر المسؤول أنه لم ينجح أي من الاستهدافات الـ48 في إصابة الدبابات المستهدفة.

وتحمي هذه المنظومة الدفاعية المتطورة الدبابة بواسطة درع تشويشي أمام الصواريخ والقنابل عند اقترابها من الدبابة.

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