ترامب يصرّح: سأعتذر إن أردتم ذلك!

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في مقابلة قناة تلفزيونية، أمس الخميس بأنه مستعد للاعتذار عن إعادته نشر تغريدات تتضمن تسجيلات مناهضة للمسلمين، كانت المجموعة البريطانية اليمينية المتطرفة “بريطانيا أولاً” نشرتها، والتي سببت صدمة وغضباً في المملكة المتحدة.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة “آي تي في” البريطانية، نُشرت مقاطع منها وستبَث بأكملها مساء الأحد المقبل للصحفي بيرس مورغان الذي يحاوره: “إذا كنت تقول إنهم أشخاص رهيبون وعنصريون، فسأعتذر بالتأكيد إذا رغبتم في ذلك”، وفق ما ذكرته الوكالة الفرنسية.

وكان المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ارتكب “خطأً” عندما أعاد نشر تغريدات معادية للمسلمين، نشرتها نائبة رئيس الحزب اليميني المتطرف “بريطانيا أولاً”.

وقال المتحدث إن حزب “(بريطانيا أولاً) يسعى لبث الفرقة في صفوف المجموعات السكانية، عبر استخدام عبارات كراهية تنشر الأكاذيب وتؤجج التوترات”، معتبراً أن “الرئيس ترامب ارتكب خطأً” عندما أعاد نشر هذه التغريدات.

وأضاف المتحدث أن “البريطانيين يرفضون بشدة، خطاب اليمين المتطرف المليء بالأفكار المسبقة والذي يناقض القيم التي يمثلها هذا البلد لجهة التسامح والاحترام”.

وأعاد ترامب، الأربعاء 29 تشرين الثاني 2017، نشر 3 فيديوهات معادية للمسلمين على تويتر، كانت نشرتها النائبة جايدا فرانسين، زعيمة جماعة بريطانية يمينية متطرفة، والتي سبق أن أُدينت بجريمة كراهية.

إلا أن حساب هذه الزعيمة قد حُظر لاحقاً. ويظهر في أحد شرائط الفيديو شخص مسلم يضرب صبياً هولندياً يستخدم عكازين.

وتسببت إعادة نشر ترامب الفيديوهات في موجة غضب ببريطانيا.

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