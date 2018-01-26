رغم العقوبات… بيونغ يانغ تصدر الفحم

نقلت وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر في مخابرات أوروبا الغربية قولها إن كوريا الشمالية شحنت كميات من الفحم إلى روسيا العام الماضي وإن هذه الشحنات نقلت بعد ذلك إلى كوريا الجنوبية واليابان في انتهاك على الأرجح لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.

وكان مجلس الأمن الدولي حظر صادرات كوريا الشمالية من الفحم في الخامس من آب الماضي بموجب عقوبات تستهدف قطع مصدر مهم من العملة الأجنبية التي تحتاجها بيونجيانج لتمويل برنامجها للأسلحة النووية والصواريخ طويلة المدى.

وقالت المصادر إنه رغم العقوبات فإن كوريا الشمالية شحنت الفحم ثلاث مرات على الأقل إلى مينائي ناخودكا وخولمسك الروسيين وتم تفريغ الشحنات على رصيف المينائين ثم أعيد تحميلها على سفن نقلتها إلى كوريا الجنوبية أو اليابان.

وفي سياق منفصل قال مصدر غربي في قطاع الشحن إن بعض الشحنات وصلت إلى اليابان وكوريا الجنوبية في أكتوبر تشرين الأول العام الماضي. وأكد مصدر أمني أمريكي أيضا وجود تجارة للفحم عبر روسيا وقال إنها مستمرة.

وقال مصدر أمني أوروبي طلب عدم نشر اسمه بسبب حساسية الدبلوماسية العالمية فيما يتعلق بكوريا الشمالية “أصبح ميناء ناخودكا الروسي مركزا مهما لشحن فحم كوريا الشمالية”.

الى ذلك أبلغت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة لجنة العقوبات في مجلس الأمن في الثالث من تشرين الثاني بأن موسكو ملتزمة بالعقوبات.

وقال محاميان متخصصان في القانون المتصل بالعقوبات لرويترز إن هذه المعاملات تنتهك عقوبات الأمم المتحدة على ما يبدو.

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