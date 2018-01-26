قط “روبوت” لخدمة وتسلية المسنين!

يعمل باحثون أميركيون على تطوير “قط روبوت” يكون في خدمة المسنين الذين يواجهون صعوبات في القيام ببعض المهام اليومية، ويكون أيضا مؤنسا لهم في حياتهم، وهو ويتميز عن القط الحقيقي في أنه لا يحتاج إلى عناية خاصة من مرافقته.

وعلى الرغم من أن “القط الروبوت” متوفر للبيع منذ عامين بنحو 100 دولار أميركي، فإن الباحثين يرغبون في دمج الذكاء الاصطناعي ليكون قادرا على القيام بمهارات أكثر من التي يؤديها حاليا، بحسب موقع سكاي نيوز.

ويعمل الباحثون على حصر الأنشطة التي تتطلب مساعدة ملحة لكبار السن من قبل “القط الروبوت”، ومن بينها العثور على الأشياء المفقودة، وتذكير الشخص بتناول الدواء أو مواعيد زيارة الطبيب.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

