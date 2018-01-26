ما حقيقة زواج حسام حبيب بشيرين عبد الوهاب؟

انتشرت اخبار عن ارتباط الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بالمطرب المصري حسام حبيب وذلك بعد تعليق والد حبيب على صورة تجمع نجله بشيرين عبد الوهاب قائلاً “ابني وعروسته”.

الثنائي الذي ظهر مؤخراً في حفل مباراة السوبر المصري الذي أقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة قبل أسبوعين، أثار موجة من التفاعل، الا أن حسام حبيب نفى هذا الخبر لموقع العربية مؤكدا أن ما يربطه بشيرين عبدالوهاب هو علاقة صداقة قوية، كما أنها صديقة مقربة من عائلته. وتابع أن ما يتم تداوله بخصوص الأمر هو “تهريج”، وفي حال كان هناك زواج بينه وبين شيرين عبدالوهاب سيتم إعلانه، خاصة وأن الزواج لا يتم في السر كما أنه ليس أمراً يعيبه.

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