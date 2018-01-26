المرعبي: ممتنون للدعم المتواصل للبنان

جدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي شكره العميق “لكل ما قدمته الممكلة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وشعبيهما العزيزين من مساعدات تنموية للبنان، وانسانية الى الأخوة النازحين السوريين والمجتمعات اللبنانية المضيفة منذ بدء الازمة السورية حتى يومنا هذا”.

وقال المرعبي خلال استقباله السفيرين السعودي وليد اليعقوب والاماراتي الدكتور حمد الشامسي مع وفد من السفارة السعودية، في مقر وزارة الدولة لشؤون النازحين: “إن لبنان حكومة وشعبا يقدرون لكل من المملكة ودولة الامارات وقوفهما الى جانب لبنان تاريخيا وفي كل المحطات، وايديهما البيضاء في دعم ومساعدة الاخوة النازحين السوريين، وهما من المانحين العالميين الكبار في هذا المجال”.

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