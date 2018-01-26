تجمع كردي قرب السفارة التركية ندد بعملية عفرين

تجمع عددا من أبناء الجالية الكردية، ظهر اليوم، على اوتوستراد الرابية قرب السفارة التركية، حاملين شعارات تندد بالعملية العسكرية التركية على عفرين وتطالب المجتمع الدولي بحماية اهلها تطبيقا للمواثيق الدولية.

وبعد النشيد القومي الكردي، ألقى محمود محمد كلمة باسم الجالية الكردية في لبنان، أكد فيها أنها “تسنتكر بشدة العدوان العثماني الغاشم على أهل عفرين، إذ ان القصف مستمر على المنطقة منذ أسبوع بالقذائف والطيران، مما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين من كل المكونات”.

وإذ اعتبر أن “ما تتعرض له عفرين اليوم هو نفسه الذي تعرضت له كوباني بالامس من قبل داعش المدعومة من الدولة التركية وغيرها من الدول التي تسعى الى احتلال سوريا وتقسيمها”.





ورأى ان “العدوان على عفرين هو اعتداء على كل الأراضي السورية”، مطالبا المجتمع الدولي ومنظماته والامم المتحدة “بإغاثة سكان المنطقة وعدم السكوت عن الهجمات التركية الشرسة احتراما للمواثيق والمعاهدات الدولية”.

بعده تليت كلمات لممثلين عن مؤتمر ستار الكردي، حركة المجتمع الديموقراطي الكردي في لبنان، رابطة نوروز الثقافية الاجتماعية الكردية، واتحاد شباب روج افاء الكردي، وشددت كلها على “ضرورة وقف الاعتداء التركي وحماية أهالي عفرين وتطبيق المواثيق الدولية”.

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