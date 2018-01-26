كلب صيد يطلق النار على صاحبه دون قصد!

قٌتل صياد في إقليم ساراتوف بجنوب روسيا برصاصة انطلقت مفاجئة من بندقيته لتستقر في بطنه.

فقد فاجأ الكلب صاحبه سيرغيي تيريخوف، البالغ من العمر 64 عاماً، بالقفز عليه فرحاً ما أدى للضغط على زناد البندقية التي كان يحملها الصياد في وضع الاستعداد لإطلاق النار على أي فريسة محتملة.

وقال المحقق أليكساندر جالانين: “الصياد كان في كامل وعيه ولم يكن تحت تأثير الخمر وقت وقوع الحادث الذي جاء دون عمد من الكلب”.

وتم الإعلان عن وفاة تيريخوف بعد ساعة من وصوله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث تمكن من سرد الواقعة قبل لفظه لأنفاسه الأخيرة.

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