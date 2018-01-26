“قسد” تتوعد بالرد المناسب لأردوغان إذا وسع هجومه

قالت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) المدعومة من واشنطن إن تركيا ستواجه “ردا مناسبا” إذا نفذت تهديدها بتوسيع هجومها ضد فصائل كردية مسلحة في شمال سوريا حتى حدود العراق.

وقال ريدور خليل المسؤول الكبير في قوات سوريا الديمقراطية ببلدة عامودا بشمال سوريا: “عندما سيحاول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن يوسع من المعركة بكل تأكيد سيلاقي الرد المناسب”، حسب “رويترز”.

وكان إردوغان تعهد، اليوم الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، بتطهير حدود بلاده مع سوريا من المقاتلين الأكراد، قائلا إن أنقرة قد توسع نطاق عمليتها العسكرية الراهنة في شمال غرب سوريا شرقا حتى الحدود مع العراق، وهي خطوة تهدد بمواجهة محتملة مع القوات الأمريكية المتحالفة مع الأكراد.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

