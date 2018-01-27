العبادي قد يقدم كامل مصروف البنزين والمازوت لكل آليات الجيش اللبناني

ضمن قرار مساعدة العراق للبنان قرر رئيس الوزراء السيد حيدر العبادي اطلاق مبادرة ستصل قريبا الى بيروت وربما وصلت بأن العراق سيقدم الى الجيش اللبناني كامل مصاريف مادة البنزين ومادة المازوت وكل مصدر الطاقة لكافة الاليات العسكرية للجيش اللبناني من دبابات وشاحنات وناقلات جند، اضافة الى كمية البنزين التي يتم صرفها لعناصر الجيش اللبناني من ضباط وغيرهم.

وان ناقلة نفط عراقية ستأتي كل شهرين وتفرغ في مصافي طرابلس وفي خزاناتها كمية البنزين والمازوت والطاقة لصالح الجيش اللبناني كي يحصل بعض الوفر في موازنة وزارة الدفاع ومصروف الجيش اللبناني الذي ليس لدى الجيش اللبناني اي دعم مالي في مصاريفه رغم انه يقوم بمهمات كبيرة وكثيرة على كامل الاراضي اللبنانية ويحافظ على سيادة لبنان والاستقرار الامني والعسكري فيه.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

