هيئة التفاوض السورية المعارضة ترفض المشاركة في مؤتمر سوتشي

أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، بأن الهيئة قررت عدم المشاركة في مؤتمر سوتشي في روسيا.

وأوضح الحريري أن هذا القرار جاء بعد “محاولات بناءة وجادة وبعد جولة كانت في أغلب دول العالم ومفاوضات دخلت إلى أدق التفاصيل فيما يتعلق بمؤتمر سوتشي، .. قررت الهيئة بعدم القبول بالمشاركة في مؤتمر سوتشي”.

وقال الحريري في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أنه تم إجراء عدد كبير من اللقاءات الدولية هدفها البحث عن سبل في إطار حشد جهود دولية، لاختصار الوقت للوصول لحل سياسي عادل ومنطقي يلبي تطلعات الشعب السوري.

وأضاف رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة أن هذه الجهود ساهمت في ظهور بعض الأفكار، التي يمكنها أن تفي بهذا الغرض إذا وجدت آلية دفع مناسبة.

وقال: “من بين هذه اللقاءات كان لدينا لقاء مهم بدعوة من الخارجية الروسية في موسكو، وكان فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر ومحاولة الوصول إلى قواسم مشتركة فيما يتعلق بالحل السياسي من أجل بحث إمكانية تحقيق مصالح الجميع في عملية سياسية هادفة”.

وأوضح أن هيئة المفاوضات مستمرة في عمليات الحوار مع روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، والأردن، والسعودية، والأمم المتحدة، في إطار محاولة الدفع بالعملية السياسية في جنيف، ومحاولة الاستفادة من أي مبادرة بهذا الشأن، مؤكدا أن هذه الجهود ستتواصل مع كل الأطراف وخاصة مع الجانب الروسي.

وقال الحريري إن “هيئة المفاوضات السورية تمثل قوى الثورة والمعارضة السورية، التي تمثل أكثر من مليون شهيد سقطوا في سوريا خلال 7 سنوات، وتمثل مئات آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون النظام… وعشرات آلاف المغتصبات، والمعتقلات، ونحن هنا نمثل مئات آلاف الأطفال الذين استهدفوا جسديا ونفسيا، ونمثل مئات آلاف الشباب…”

وأكد أن الهيئة “تعاملت مع المفاوضات بطريقة إيجابية ونحن مستعدون للاستمرار بأقصى درجات المرونة، ولكن هذا لن يجعلنا نتخلى عن ثوابتنا، التي دفع الشعب السوري ثمنا غاليا وباهضا”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

