موسكو: مؤتمر سوتشي سيعقد في موعده ومقاطعة الهيئة لن تؤثر عليه

أكدّت الخارجية الروسية، أن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي سيعقد بموعده المقرر، ورفض وفد هيئة المفاوضات السورية المعارض المشاركة فيه لن يؤثر على انعقاده.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت عدم مشاركة وفد هيئة المفاوضات السورية المعارضة سيؤثر على عمل ونتائج المؤتمر؟ أجاب مصدر في الخارجية الروسية لوكالة الأنباء الروسية (نوفوستي): “لا، بالطبع، كيف يمكن أن يؤثر ذلك!”

وقال مصدر في وزارة الخارجية الروسية: “كنا نظن أنهم سيشاركون في أعمال المؤتمر، ويقبلون ربما ببعض الوثائق النهائية. ولكن إذا لم يرغبوا في المشاركة سيشارك آخرون غيرهم. هناك 1600 شخص يجب أن يحضروا، وهذا رقم تمثيلي ذو مغزى، كما أن هؤلاء المشاركين في المؤتمر يمثلون جميع شرائح المجتمع السوري، وفقا لما ذكره.

وأوضح المصدر، أن “موسكو لم تستلم بعد من هيئة المفاوضات السورية المعارضة ردا رسميا بشأن عدم المشاركة بمؤتمر سوتشي”.

وتابع “أرسلنا لهم دعوة وننتظر ردهم. حتى الآن لم نتسلم ردا رسميا من جانبهم”، مؤكدا أن عدم حضورهم لن يؤثر على عقد المؤتمر، الذي دعي إليه نحو 1600 شخصية والمقرر عقده يومي 29 و30 من الشهر الجاري.

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