خريس: جاهزون للانتخابات على كل المستويات

أعلن عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي خريس انه “على مستوى حركة أمل تم تشكيل كل الماكينات الانتخابية في كل المناطق”، وقال: “اننا في جهوزية تامة على كل المستويات اللوجستية والشعبية والادارية لأننا نعتبر ان هذه الانتخابات مفصلية وهي تحدد مسار البلد سياسيا في المرحلة القادمة”.

وتابع: “لأول مرة في تاريخ لبنان يصدر قانون انتخابي يعتمد القاعدة النسبية مع الصوت التفضيلي”.

وفي موضوع الترشيحات “نعتبر أن هذا الأمر يصدر عن دولة الرئيس الأخ نبيه بري وقيادة حركة أمل”.

كلام خريس جاء خلال لقاء اعلامي في مكتبه في صور بعد استقباله وفودا شعبية من مناطق جنوبية عدة جاءت تعرض مطالبها، وقال: “اننا في حركة امل كنا وسنبقى في خدمة شعبنا وتواصلنا مع القاعدة الشعبية، وان هذا التواصل والخدمة ليس مربوطا بالانتخابات لأن التواصل يومي مع الناس وهو دائم”.

اضاف: “نحن في هذه الارض التي زرعت بالشهداء وتعمدت بالدماء الزكية الطاهرة دماء الشهداء الذين دافعوا عن هذه الأرض، وان حركة امل كما يعرف الجميع هي من دافع عن الأرض وواجه العدو والاحتلال الصهيوني واسقط اتفاق 17 أيار وهي من حررت الأرض وهزمت اسرائيل وأجبرتها على الانسحاب من أرضنا دون قيد أو شرط”.

وختم خريس: “ان الاستحقاق الانتخابي هو تحصيل حاصل، وان وجودنا ووجود حركة أمل ليس وجودا مرحليا أو لفترة محددة، بل هو وجود دائم، ملتصقون بشعبنا وفي خدمتهم في السراء والضراء”.

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