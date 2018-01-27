“تسوية” تضع حداً لاعتقال الوليد بن طلال!

أفاد مصدر حكومي سعودي مطلع ورفيع المستوى اليوم السبت بإطلاق سراح الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال بعد موافقة النائب العام على تسوية توصل إليها مع السلطات.

وقال المصدر: “تمّت موافقة النائب العام السعودي صباح اليوم على التسوية التي تمّ التوصل إليها مع الأمير الوليد بن طلال. وعاد الأمير في الساعة 11 من صباح اليوم إلى بيته”.

وأضاف المصدر رداً على سؤال من “رويترز” عما إذا كان النائب العام قد اقتنع ببراءة الأمير الوليد “لن أقوم بنقض أو تأكيد ما يقوله. من ناحية المبدأ العام، هذا أمر راجح لمن قاموا بالتسوية وبكلّ تأكيد لا يوجد تسوية إلا بسبب مخالفات ولا تتمّ التسويات إلا بإقرار المتهم بها وتوثيق ذلك خطيا وتعهده بعدم تكرارها”.

وبسؤاله عما إذا كان الأمير الوليد سيظل رئيسا لشركة المملكة القابضة قال المصدر: “بكلّ تأكيد”.

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