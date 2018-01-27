أحمد الحريري: 7 أيار سيكون يومًا مجيدًا للاعتدال

تفقد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري منطقة إقليم الخروب، وجال في عدد من بلداتها، مطلعا على أوضاعها وشؤونها الإنمائية والخدماتية والمعيشية.

استهل الحريري جولته من بلدة الدبية، وقال: “منطقة إقليم الخروب هي منطقة استراتيجية بالنسبة للتيار، ونحن سنرفع رؤوسكم وسنكون وإياكم شركاء حقيقيين في تقرير المصير السياسي للمنطقة. ومع صدور نتائج الانتخابات النيابية في 7 أيار، سنعلن أن 7 ايار سيكون يوما مجيدا لتكريس الاعتدال في البلد، يوما مجيدا ليعود “تيار المستقبل”، تيار رفيق الحريري، تيارا وطنيا عابرا للطوائف، تيارا نرفع رأسنا به ونقتدي به حتى النهاية، لذلك يجب ان نذهب الى المكان والعنوان والشعار الذي يشبهنا، فنحن لا نقلد احدا، فارفعوا رؤوسكم لكي تمتثل الناس بالتيار وبخط الحريري”.

ومن المطلة أكد الحريري أن “مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هي مسيرة وطنية وليست فئوية”” لافتا الى ان “الرئيس الشهيد لم يكن يفرق بين مسلم ومسيحي، وكان المعيار الذي يضعه دائما هو الكفاءة”. وشدد على أن “التيار سيخوض الانتخابات النيابية وعينه على تثبيت الاستقرار في لبنان، وانطلاقا من أن التيار عابر للطوائف ومن أن كتلة “تيار المستقبل” المقبلة ستكون كتلة منوعة وليست فئوية”، مؤكدا أن “الرئيس سعد الحريري عاد لأنه حاجة دولية واقليمية ومحلية لتثبيت الاستقرار والاعتدال في البلاد”

ثم انتقل الحريري إلى بلدة شحيم حيث قال فيها: ” مشروعنا يموت في اللحظة التي يصبح فيها غيرنا مثلنا الأعلى، فـ “حزب الله” لن يكون في يوم من الأيام مثلنا، لا هو ولا غيره من الأحزاب في الطريقة التي يعملون بها بالنسبة للوظائف وغيرها، لأن ما يميزنا في هذا البلد هو مشروعنا الوطني الذي أرساه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفي اللحظة التي يتحول فيها “تيار المستقبل” الى تيار فئوي نكون بذلك نقتل رفيق الحريري مرة ثانية”.

وأوضح أن “الحريرية السياسية هي من أنهت الحرب الأهلية”، وشدد على أن “تكريس مفهوم المزرعة يمنع بناء الدولة التي أرادها رفيق الحريري. لذا، نحن نتابع مع الشيخ سعد والدكتور محمد الحجار قدر الامكان، ولكن لا يفكرن احد اننا سننجر الى خطاب او طريقة تعامل الغير، فنحن لدينا ثوابتنا والمبادىء التي نؤمن بها”

واختتم الحريري جولته في برجا حيث أشار الحريري إلى أن “تيار المستقبل” لديه شركاء وليس لوحده في هذه المنطقة، شركاء التيار هم منذ العام 1992 ونحن واياهم في خندق واحد، لذا نريد ان يكون التعاون مشتركا لاعطاء برجا حقها، ونحن من ناحيتنا سنؤمن اللقاء مع الرئيس الحريري لتتكلموا معه بشكل شفاف وصريح، ونتمنى ان يصغي الجميع اليكم كما سنسمعكم نحن