خاصية جديدة ومميزة من “تويتر”!

كشف تقرير حديث لموقع “بلومبرغ” عن قيام موقع “تويتر” بالتجهيز لإطلاق خاصية جديدة متعلقة بتحميل ونشر مواد الفيديو بشكل قريب من خدمة “سناب شات” الشهيرة.

وبحسب ما نقلت “سكاي نيوز” عن الموقع، فإنّ خاصية “تويتر” الجديدة ستركز بشكل أساسي على تسهيل مهمة مشاركة الفيديوهات على مستخدمي الموقع بشكل مماثل تقريباً لموقع “سناب شات”، من دون الكشف عن المزيد التفاصيل.

ولكنّ بحسب موقع “ذا نكست ويب”، فإنّ خاصية الفيديو الجديدة في “تويتر” ستكون أقرب إلى موقع “إنستغرام” وليس “سناب شات”، حيث سيعمد “تويتر” إلى تقليل عدد نقرات المستخدم لمشاركة فيديو ما.

وهذه ليست المرة التي يتم فيها اتهام منصة للتواصل الاجتماعي بتقليد إحدى خصائص تطبيق الفيديوهات القصيرة “سناب شات”، حيث كانت أبرز الاتهامات موجهة إلى “فايسبوك” و”إنستغرام” على وجه الخصوص.

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