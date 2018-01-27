ميلانيا تهجر ترامب!

لجأت زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ميلانيا ترامب إلى الإقامة في فندق بدلا من البيت الأبيض بعد الكشف عن علاقة زوجها بالممثّلة الاباحية.

وظهرت تفاصيل علاقة الرئيس دونالد ترامب مع دانيلز في الأسبوعين الماضيين بعد أن تعهّدت بعدم الحديث عن علاقتهم مقابل مبلغ 130000$.

وكان واضحًا غياب السيدة الاولى في دافوس حيث تحدث ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأفادت مصادر للمجلّة البريطانيّة “dailymail” أنها كانت تقيم في واشنطن العاصمة بدلا من البيت الأبيض.

وقال مصدر في البيت الابيض ان “علاقتها مع الرئيس ترامب اصبحت مزعجة ومهينة”.

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