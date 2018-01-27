شجار في قاعدة عسكرية إسرائيلية

27 يناير, 2018 - 7:10 مساءً المصدر: وكالات
شجار في قاعدة عسكرية إسرائيلية

أصيب 11 جنديا إسرائيليا بجروح طفيفة ومتوسطة، إثر اندلاع شجار عنيف داخل قاعدة عسكرية قرب بئر السبع في النقب، بحسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الجمعة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ضرب الجنود لبعضهم البعض بأعقاب البنادق وتشاجرهم داخل قاعدة عسكرية.

وأفادت القوات الإسرائيلية بأن كبار المسؤولين في الوحدة فتحوا تحقيقا في الحادثة لمعاقبة المتسببين. كما فتحت الشرطة العسكرية بدورها تحقيقا في الحادثة.

المصدر: وكالات
27 يناير, 2018

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