جنبلاط: برّي ركن أساسيّ وتاريخيّ من اتفاق الطائف

قال رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط إنّه “علينا أن نركز على قضية الوضع الاقتصادي المالي واليوم سعر النفط يرتفع وفاتورة العجز ستزداد”، مشيرًا إلى أنّه “لا بد من حل بعض المشاكل العالقة بالتوافق والخروج من هذه الدوامة لبنان”.

وأضاف بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّ “الانتخابات مهمّة وسنقبل عليها لكن هناك عداد يزداد كل يوم وعلينا أن ننتبه”، مؤكّدًا “نناقش بهدوء التحالفات الاتخابية ونتشاور مع الجميع.. رسالة رايحة رسالة جايي”

وعن مرسوم الأقدمية، أوضح جنبلاط أنّ “لا أزمة مع قصر بعبدا، لكن بري ركن أساسي وتاريخي من اتفاق الطائف وهو يعمل لتطويره لا لإلغائه”.





وفي ما يتعلّق بمبادرة رئيس الحكومة سعد الحريري لحل الخلاف بشأن مرسوم الاقدمية، علّق جنبلاط قائلاً: “راحت وضاعت”

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