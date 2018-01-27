توقيف عدد من الأشخاص في الحمودية

أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه في بيان “عن انه بتاريخه، دهمت قوة من مديرية المخابرات في بلدة الحمودية منزلَين عائدَين للمطلوب علي زيد اسماعيل، حيث أوقفت خلال ذلك السوريَين عبد القادر أحمد حسون ومحمود ماجد ريحان والفلسطيني علي حسيب القطرب، لعملهم لمصلحة المدعو اسماعيل في تجارة المخدرات، كما أوقفت المدعوتَين ف.ع. و ه.أ. للإشتباه في قيامهما بشراء المواد المخدرة من الأشخاص المذكورين أعلاه وبيعها في مدينة بيروت.

وقد ضبطت داخل المنزلَين ومحيطهما كميات من المواد المخدرة المتنوعة وآلةً لتصنيعها ومكبساً لحشيشة الكيف، وقاعدة جهاز لاسلكي وأجهزةً خلوية متنوعة وكاميرات مراقبة، وكميةً من المماشط والذخائر والهويات، بالإضافة إلى عددٍ من الدراجات النارية، والسيارات غير القانونية المشتبه بأنها مسروقة.

وسلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى الجهات المختصة، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.

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