كيف بإمكان الكويتي كفالة عمّاله في لبنان.. ؟

أعلنت السلطات اللبنانية في الثالث من كانون الثاني الجاري، منحها أصحاب الأملاك المبنية من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي إمكان تقديم طلبات إقامة سنوية لعمال على كفالتهم الشخصية، وهو الإجراء الذي تَوّج جهوداً بذلتْها السفارة الكويتية في بيروت بالتنسيق مع سفارات دول مجلس التعاون في العاصمة اللبنانية.

وعلمت “الراي” ان هذا الإجراء الذي حظي بدعمٍ مباشر من رئيس الحكومة سعد الحريري، يَنتظر ليصبح نافذاً توقيع وزير العمل محمد كبارة على مذكّرة في هذا الشأن، ويعود التأخر في توقيعها لظروفٍ عائلية قاهرة تتّصل بالوزير وليس بأي أسباب أخرى.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة العمل اللبنانية لـ”الراي” انه “بناءً للتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام ووزارة العمل سيُمنح أصحاب الأملاك المبنية من رعايا دول مجلس التعاون الخليجي إمكان تقديم طلبات إقامة سنوية لعمال على كفالتهم الشخصية”، مشيراً الى أن “هذا الإجراء يهدف لتسهيل الأمور أمام الرعايا الخليجيين”.

وأشار إلى أنه “إذا كان صاحب الأملاك المبنية من الخليجيين خارج الأراضي اللبنانية، في إمكانه تنظيم وكالة لأي شخص آخر، خليجي أو لبناني، للحصول على إجازة عمل لعماله وعلى الإقامة أو تجديدها”.

ولفت الى انه “إذا كان العامل المَنوي استقدامه هو خارج الأراضي اللبنانية يجب الاستحصال على موافقة مسبقة من وزارة العمل”، وموضحاً أن “إجازات العمل تشمل الفئات الأربع (مديرون، مساعدون، مدبّرات منزل وعمال) وانه يمكن للفئتين الأولى والثانية اصطحاب عائلاتهم”.

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