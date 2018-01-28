لولا الحريري لما وصلت أزمة “بري عون” إلى ما عليه

لم ينجح رئيس الحكومة سعد الحريري في البقاء على الحياد في الاشتباك المتصاعد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، الذي اندلع على خلفية مرسوم أقدمية ضباط دورة 1994.

وبحسب مصادر مطلعة قريبة من بري، فإن “رئيس المجلس النيابي لا يزال عاتباً على رئيس الحكومة الذي كان قد سبق أن وعده بعدم توقيع المرسوم، فإذا به يجاري الرئيس عون بوقت لاحق موافقاً على الإمضاء عليه”.

وتضيف المصادر، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”: “أصلاً ، وبالتالي ما دام أنه لا حل لإشكالية المرسوم حتى الساعة، فإن ذلك سيبقى يؤثر سلباً على علاقة بري – الحريري”.

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