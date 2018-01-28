الرياشي: “الغيمة السوداء” مرت

أكد وزير الإعلام ​ملحم الرياشي​ “أن الغيمة السوداء التي غطت العلاقة بين “​القوات اللبنانية​” و”​تيار المستقبل​” مرت ، مشيرا الى “أن العلاقة بينهما تشكل العامود الفقري للخط السيادي في لبنان والتوازن فيه”. ولفت الى “أن “القوات اللبنانية” تقف الى حد ما وحيدة في مواجهة الفساد ولكننا أخذنا القرار ولن نتراجع”، مؤكدا “ان “القوات” هي في قلب الحكومة ل​مكافحة الفساد​ والإفساد الذي هو أخطر بكثير من الفساد”.

واشار الرياشي خلال اللقاء السياسي الذي نظمه “جهاز التنشئة السياسية” في “القوات اللبنانية” في قاعة سينما ​سان شارل​ في كوسبا –الكورة، الى “أن “القوات اللبنانية” تقف الى حد ما وحيدة في مواجهة الفساد، والبعض يقف معنا والبعض يتركنا”، وقال:”لقد أخذنا القرار ولن نتراجع، نحن هنا في قلب ​الحكومة اللبنانية​ لمكافحة الفساد والإفساد، الذي هو أخطر بكثير من الفساد، نحن أخذنا القرار ولن نتراجع ويبقى أن ننتصر أو لا ننتصر، فهذه مسؤوليتكم أنتم، إذا وقفتم معنا أو تخليتم عنا. هناك مجموعة مسلمات غير قابلة للتفاوض والحرية أولها والمساواة بين الرجل والمرأة ثانيها وأموراً أخرى ترتبط بسلم القيم الذي على أساسه نشأنا وتربينا في لبناننا كل هذه المسلمات غير قابلة للتفاوض وللنقاش لأنها هي جوهر قيام لبنان النموذج وجوهر الشراكة المسيحية الإسلامية التي نعتز بها كمسيحيين ونؤمن بها كلبنانيين، ونفتخر بها كمشرقيين”.

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