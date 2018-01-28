عملية غصن الزيتون التركية قد تمتد إلى إدلب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القوات التركية قد تواصل عملياتها شمال سوريا في محافظة إدلب، بعد السيطرة على عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

وقال أردوغان أمس السبت، في خطابه أثناء مؤتمر الشباب المنظم من قبل “حزب العدالة والتنمية” الحاكم في مدينة قوجه إيلي: “”صغيري محمد يزحف إلى عفرين. بمشيئة الله سيزحف إلى إدلب”، مستخدما عبارة محببة لدى الجنود الأتراك.

وشدد أردوغان أن عملية “غصن الزيتون” في منطقة عفرين الحدودية في ريف حلب الشمالي الغربي مستمرة بدعم كامل من قبل الشعب التركي، مؤكدا تصفية 394 “إرهابيا” منذ بدء العملية، بينما خسرت القوات التركية وحلفاؤها 16 شخصا، بمن فيهم 13 عنصرا من فصائل “الجيش السوري الحر” المتحالفة مع أنقرة.

وفسر الرئيس التركي اختيار اسم عملية عفرين تيمنا بسورة “التين” في القرآن الكريم التي تبدأ بالقسم الإلهي :”والتين والزيتون وطور سنين” .

وجاءت تصريحات أردوغان هذه في وقت قام فيه رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش التركي الجنرال خلوصي أكار وقائد القوات البرية الفريق أول يشار غولار بزيارة تفقدية إلى الوحدات المرابطة عند الحدود التركية السورية في ولايات شانلي أورفة وكليس وهاتاي جنوب البلاد.

وأكد الجيش التركي في بيان له أن الضابطين رفيعي المستوى تفقدا الكتيبتين الحدوديتين الثانية والثالثة التابعتين لقيادة قوة المهام الخاصة المشتركة، بالإضافة لقطعات تابعة لقيادة اللواء الرابع والثاني “كوماندوز”.

وعقد رئيس الأركان العامة اجتماعا مع قيادات وأفراد الوحدات المذكورة للاطلاع على سير عملية “غصن الزيتون”، وزار أيضا مسجد تشاليك التاريخي الذي تضرر نتيجة قصف عابر للحدود من قبل الفصائل الكردية الأربعاء المنصرم.

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