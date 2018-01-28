بالصورة: غارة روسية على إدلب ونتائج كبيرة

فاد صفحات موالية لقوات الحرس الجمهوري التابعة للجيش السوري بالقضاء على خمسة قياديين بارزين من”جبهة النصرة” الإرهابية في محيط بلدة أبو الضهور في ريف إدلب الجنوبي.

وأوضح الحرس الجمهوري في صفحته الرسمية على “فيسبوك” أنه تمت تصفية هؤلاء القياديين البارزين من قبل “النسر السوري الروسي” إثر استهداف موقع كانوا يختبئون فيه، وهم:

– أبو مصعب السوري، “قائد قطاع أبو الظهور”.

– أبو عبيدة الأقصى، أحد القادة الإداريين.

– أبو محمد الزعيم، أحد قادة التنظيم.

– أبو بصير دارة عزة، أحد قادة التنظيم.

– أبو عبد الله ترمانين، أحد قادة التنظيم.

وأكد نشطاء معارضون في “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن الغارة التي قضت على هؤلاء المسلحين نفذت من قبل طائرة حربية يعتقد أنها روسية، وأفادت بذلك أيضا قناة Directorate4 المتابعة لتطورات الأوضاع في النقاط الساخنة في “تلغرام”.

Directorate 4/Telegram

وقد شهد ريف إدلب الجنوبي في الآونة الأخيرة مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي “هيئة تحرير الشام” التي تشكل “النصرة” عمودها الفقري والفصائل المتحالفة معها، حيث تمكن الجيش وحلفاؤه من إحراز تقدم واستعادة السيطرة على مطار أبو الضهور العسكري.

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