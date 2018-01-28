بزي: سنخوض الانتخابات مع «حزب الله»

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ​علي بزي​ أن لبنان ﻻ يحتمل الفوضى الدستورية وأن والحل يكون باﻻحتكام للدستور والذي من خلاله يحمى الوطن ومؤسساته، وقال في احتفال تأبيني في ​مدينة النبطية​، “نكرر ما قلناه في اﻻيام السابقة الوطن ﻻ يستقيم اﻻ بتكامل كل ارادات كل ابنائه وقواه السياسية، فالسجاﻻت ﻻ تبني وطنا وﻻ تعزز الثقة بالدولة والمؤسسات، فقط اﻻحتكام الى الكتاب والى الدستور هو المدخل الحقيقي الذي من خلاله يقوم بنيان الوطن و تحمى الحقوق وتصان المؤسسات فالدستور هو الضمانة للجميع”.

وأشار بزي إلى أن الفوضى الدستورية تعمق اﻻزمة وﻻتخدم منطق الدولة ومنطق القانون، واعتبر انه في لبنان لسنا بحاجة الى مفتيين جدد في الدستور وﻻ الى محافظين جدد، نحن لسنا من انصار اختلاق المشاكل نحن من دعاة الحوار واالتلاقي على كلمة سواء، خلاصنا وضمانتتنا في الدستور فالبلد ﻻ يحتمل مزيدا من الفوضى الدستورية واﻻزمات. ودعا الى ضرورة اﻻحتكام ﻻليات العمل القانونية والدستورية في حل اﻻزمات ومنها ازمة ما سمي مرسوم الترقيات.

وحول حقوق الناجحين في امتحانات ​مجلس الخدمة المدنية​، اشار بزي الى ان “البعض التبس عليه موضوع ​الدولة المدنية​ ونسي مجلس الخدمة المدنية قائلا: كيف يتم التكلم عن الدولة المدنية وﻻ يتم اﻻحتكام لنتائج مجلس الخدمة المدنية كما التبس على البعض التمييز والتفريق بين ​الطائف​ والطائفية”.

واكد ان اﻻنتخابات سنخوضها مع اﻻخوة ​حزب الله​ عقلا بعقل، ويدا بيد والصوت واحد من اجل اﻻنحيازا لمشروع المقاومة والتنمية والتحرير.

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