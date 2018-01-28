بو عاصي: لا تحالف مع حزب الله

أكد وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي “أن التحالفات الإنتخابية لـ”حزب القوات اللبنانية” ستكون على أساس الثوابت السياسية التي تشمل سيادة لبنان بكل جوانبها ومعانيها وتعدديته، مشيرا الى ان “القوات” لن تتحالف مع “حزب الله” احتراما لمواقفها وثوابتها السياسية وللناس”.

ولفت الى ان تحالف “القوات” مع “الحزب التقدمي الإشتراكي” تعود الى القيادة، معتبرا “ان الصوت التفضيلي في القانون الجديد سيقلل من تأثير الصوت الداعم لـ “حزب الله” في النتيجة العامة”.

ورأى “أن هناك تناغما كبيرا وتاما بين قواعد “القوات” و”تيار المستقبل” من عكار الى البقاع الغربي، أما على صعيد القيادة فلا يزال هناك أخذ ورد وتواصل وتفاوض”، مشيرا الى “انه قد يحصل توافق في بعض الدوائر مع التيار الوطني الحر إذا رأى الطرفان ان هناك مصلحة في هذا الأمر”.

وقال في حديث إذعي إن “الإنتخابات مفصل كبير للحياة السياسية، ونرى من حولنا شعوبا تضحي باستقرارها من أجل الوصول الى الديموقراطية التي هي الأساس، ونحن في لبنان لدينا نعمة الحرية والديموقراطية. علينا أن نذهب الى الانتخابات بفرح لأنها عرس الديموقراطية بغض النظر عن الرابح والخاسر”.

وأشار الى أن “التركيبة السياسية في لبنان هي انعكاس للتركيبة الطائفية والمذهبية والسياسية، وهذا هو مكون لبنان بحد ذاته”، داعيا الى مقارنة البرامج الإنتخابية بحيث يختار المواطن الأفضل منها فيفوز من يفوز ويذهب الخاسر الى المعارضة، شرط ألا تكون هذه المعارضة في إطار المزايدات بل يجب ان تكون المعارضة لمحاسبة السلطة”.

ورأى ان “الإعلام اللبناني يلعب في جزء كبير منه دورا إيجابيا، وهو بالمقارنة مع الإعلام المحيط، يتميز عنه على الرغم من ان جزءا كبيرا منه مسيس”، معتبرا ان “أهم ضابطين للسياسيين ضد استغلال السلطة هما المعارضة والإعلام “.

ولفت الى ان “القانون الحالي للانتخابات يتميز بعدم إمكان استباق النتيجة، والمفاجأة في النتيجة هي من صلب الديموقراطية وهذا يعني ان القانون عادل وغير مفصل على قياس الطبقة السياسية”.

وقال: “الحاصل الإنتخابي في القانون الجديد هو الذي غالبا ما يحدد التحالفات الإنتخابية، فهناك تحالفات قبل الإنتخابات للوصول الى هذا الحاصل الإنتخابي، وهذا ما يطرح بشكل كبير في دوائر عدة، وهناك تحالفات ما بعد الإنتخابات. والتحالفات الإنتخابية لحزب القوات اللبنانية ستكون على أساس الثوابت السياسية التي تشمل سيادة لبنان بكل جوانبها ومعانيها وتعدديته، والديموقراطية تحت سقف الدستور بإدارة الدولة”.

وعن الانتخابات في قضاء بعبدا، قال: “في الإنتخابات النيابية العام 2009، حوالى 21 الف ناخب مسيحي صوتوا لمصلحة 14 آذار، والفرق الكبير في أصوات بعبدا وقتها تعود الى الصوت الشيعي، في حين ان الصوت التفضيلي في القانون الجديد سيقلل من تأثير الصوت الداعم لـ “حزب الله” في النتيجة العامة .

وقال: “هناك تناغم طبيعي بين حزب القوات اللبنانية وقواعد الحزب التقدمي الإشتراكي، أما موضوع التحالف فيعود الى القيادة، والأرض التي تطالب بهذا التحالف لا تزال غير جاهزة للأمر”.

وعن موضوع التحالف مع “التيار الوطني الحر”، اعتبر ان “ورقة النوايا بين الطرفين ليست محطة بل تحتوي مضمونا يشكل الإطار الذي يجمع الحزب والتيار، فهما يشكلان قوة كبيرة في المجتمع المسيحي على إمتداد الأرض اللبنانية، ومن الطبيعي أن يكون هناك تنافس بينهما وخصوصا مع وجود الصوت التفضيلي. قد يحصل توافق في بعض الدوائر، إذا رأى الطرفان ان هناك مصلحة في هذا الأمر، كله ضمن إطار ورقة إعلان النوايا، وهناك نظرة واقعية وعقلانية في التعامل بين الطرفين”.

وعن موضوع الخلاف بين الرئاستين الأولى والثانية رأى ان “هذا التوتر له رواسبه وذيوله وهو توتر فعلي وتخطى موضوع مرسوم الأقدمية”، مشيرا الى ان “القوات تقف مع ما تتوافق عليه الرئاسات الثلاث ضمن الدستور والقانون”، داعيا إلى “احترام رأي القضاء في الموضوع لأن مرسوم الأقدمية يحتاج الى حكم ومرجع قضائي لبته”.

وعن الموقف السعودي الأخير من “حزب الله” ومطالبتها مجلس الأمن بمحاسبته ختم بو عاصي: “هذا الأمر هو موقف سعودي وليس موقف القوات اللبنانية، وفي المقابل المملكة ليست البلد الأول ولا الأخير التي تعتبر “حزب الله” منظمة إرهابية، وهذا يعود الى الإشتباك الإقليمي بين أغلبية الدول العربية وإيران، واعتبار الحزب ذراعا لإيران في المنطقة. والموقف اللبناني لن يؤثر في اعتبار العالم للذراع العسكرية لـ”حزب الله” منظمة إرهابية، وسلاح “حزب الله” بالنسبة للقوات اللبنانية هو أمر مرفوض”.

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