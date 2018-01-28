صفي الدين: سنبقى في حلف متين مع “أمل”

أكد رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ السيد ​هاشم صفي الدين​ أننا كنا وسنبقى في حلف متين وثابت وراسخ مع أخوتنا في ​حركة أمل​، وأن هذا التحالف الذي لم يكن في يوم من الأيام إلا في خدمة كل ​لبنان​ هو ليس تحالفاً مذهبياً أو من أجل موضوع انتخابي عابر وينتهي الأمر، بل هو تحالف قائم على رؤية وانتماء على مستوى المقاومة والأولويات السياسية وطريقة التعاطي المشترك مع كل قضايانا الوطنية الكبيرة، وإن من يظن أن موضوعاً سياسياً هنا وقضية سياسية هناك يمكن أن تهز هذا التحالف المتين والقوي بين حزب الله وحركة أمل هو مخطئ، لأن هذا التحالف قد أفاد لبنان انتصارات كبيرة وعظيمة وأعطاه قوة ومنعة في التحديات الصعبة والقاسية في مواجهة الإسرائيلي والتكفيري، وقد حما لبنان وأعطاه قدرة على مواجهة التحديات الصعبة في الأيام والسنوات التي مضت بعد أن كان يهتزّ جراء الضغوطات الأميركية والتكفيرية والاسرائيلية لإيجاد الفتنة فيه وتقسيمه واستهداف كل نقاط القوة فيه، من مقاومة وجيش واقتصاد واستقرار.

كلام السيد صفي الدين جاء خلال احتفال تأبيني في حسينية بلدة ​العباسية​ الجنوبية، وشدد صفي الدين على أن التحالفات التي عقدها حزب الله من جهة مع إخوتنا في حركة أمل، ومن جهة ثانية مع جهات سياسية مهمة ووازنة في البلد تمكنت من أن تحمي لبنان، ولذلك فإننا متمسكون بهذه التحالفات ومصرّون عليها، من باب إصرارنا على أن يبقى بلدنا قوياً ومنيعاً ومحصناً، بينما في المقابل هناك من يأتي ليخرّب هذا الاستقرار، بعد أن كان هناك حديث منذ عدة أشهر بما يشبه الإجماع الدولي على الاستقرار في لبنان، إلا أن هناك دولتان وجهتان في العالم لا يريدان للبنان الاستقرار السياسي والاجتماعي، ألا وهما الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية ​السعودية​، إذ أنهما ومن خلال الضغوطات التي يمارسونها على الساحة اللبنانية على المستوى الاقتصادي والسياسي يريدان تخريب لبنان ويسعيان لعدم بقاء الاستقرار فيه، وبالطبع مع وجود تفاوت وهو أن ​أميركا​ لديها بعض المحاذير في حين أن السعودية ليس لديها أي محذور على الإطلاق، مشيراً إلى أن نفس هذه الجهات عملت في الأيام الماضية على خلق إشاعات على المستوى الاقتصادي والتداول المالي وإثارتها وتضخيمها إلى جانب تضخيم الملفات السياسية وضخ الخلافات وتأجيجها وتوجيه الإعلام ليأتي دائماً بعناوين مثيرة في الصحف وكأن البلد على أبواب حرب طائفية أو مذهبية، وهي تعمل بذلك على إعادة لبنان إلى هذا المنطق البغيض الذي أوجد في يوم من الأيام الحرب الأهلية، من خلال المال السعودي والضغط الأميركي المستمر والدائم، والوفود الأميركية التي تأتي تباعاً تحت عناوين عقوبات لحزب الله وعناوين اقتصادية وغيرها، بينما هي تأتي في الحقيقة لتحرض اللبنانيين على بعضهم البعض ولتقول لهم لا يجوز ولا يصح أن ينتصر حزب الله لا في معركة عسكرية ولا في انتخابات نيابية، وهذا التحريض هو دليل على أنهم فشلوا في المنطقة ودليل على فشل وضعف السياسات الأميركية والسعودية في لبنان والمنطقة ولذا فإننا نقول لكل العالم وبالفم الملآن إنه إذا كان فشل أميركا والسعودية في لبنان والمنطقة هو صنيعة المقاومة وتضحياتها فإننا نفخر بكل قطرة دم وعرق بذلت من مقاوم في سبيل ذلك.

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