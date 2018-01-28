الراعي للمسؤولين: لا يحقّ لكم الاستمرار بحالة اللاثقة والخوف

لفت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الى انه “لا يحقّ للمسؤولين السياسيين عندنا أن يستمروا في حالة اللاثقة والخوف من الآخر، والخلافات الحادّة على أبسط الأمور والتناحر والاتّهامات المتبادلة والسّجالات المحتدمة لأنها تعرقل العمل المنتج في مجلس النواب ولجانه والحكومة والإدارات”.

وقال الراعي في عظة الأحد: “لا يحق لأحد التفرد في القرار الوطني وفرضه على الجميع، ولا التطاول على القانون، ولا تعطيل الأحكام القضائية وقرارات مجلس شورى الدولة، وقطع الطرقات وهيمنة النافذين والمسلَّحين”.

وشدد الراعي على أن هذا “ليس وجه لبنان الديموقراطي المميز بالتعددية في الوحدة، وبنشر حقوق الإنسان، ومواكبة الحضارة الحديثة، لبنان التفاعل المسيحي – الإسلامي الذي يكون منه هويته المميزة، مشيراً الى أن “لبنان لا يتكون من خطّين متقابلين لا يلتقيان، بل من خطّين متنوعين يلتقيان في وحدة وطنية محكمة، وهذه هي العناصر الاساسية لتكوين دولة مدنية في لبنان تنبع سلطاتها من الشعب، لا من الدين، دولة قائمة على حقوق الإنسان بغضّ النظر عن دينه أو عرقه أو مستواه الاجتماعي، دولة لا تتعارض مع الدين وشريعة الله، بل تستلهم منهما المبادئ الإنسانيّة والأخلاقيّة والاجتماعيّة، دولة يكّون ميثاقها الوطني روح الدستور”.

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