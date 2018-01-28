وقف فوري لإطلاق النار في عدن

دعا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد 28 يناير/ كانون الثاني، إلى وقف فوري لإطلاق النار في مدينة عدن، وذلك بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات بين القوات الموالية له وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

وقالت وكالة “فرانس برس” إن هادي أمر قواته بوقف إطلاق النار فورا.

وجاءت هذه الدعوة، في بيان صدر عن رئيس الوزراء أحمد بن دغر لقادة القوات الحكومية في المدينة الساحلية الجنوبية.

وأوضح البيان “بناء على تعليمات من الرئيس هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية وبعد محادثات مع التحالف العربي يجب إصدار أوامر لجميع الوحدات العسكرية بوقف إطلاق النار فورا”.

كما أمر البيان القوات الحكومية بالعودة إلى القواعد، مشيرا إلى أن جميع المواقف التي اتخذت اليوم الأحد يجب أن يتم التراجع عنها من جميع الأطراف دون قيد أو شرط.

وكان قتال عنيف قد اندلع، في وقت مبكر من يوم الأحد، بين الوحدات العسكرية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادى وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

واتهم رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر المجلس الانتقالي الجنوبي بالانقلاب على الشرعية ومشروع الدولة الاتحادية في اليمن.

وقال بن دغر، في كلمة له، نقلها حسابه الشخصي عبر “تويتر” إن “هناك في صنعاء يجري تثبيت الانقلاب على الجمهورية، وهنا في عدن يجري الانقلاب على الشرعية ومشروع الدولة الاتحادية، اليمن يتمزق لأننا نصمت ولا نصرخ، ونخاف قول الحقيقة”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

