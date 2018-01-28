مخاتير بريتال يجتمعون ويطالبون بانصاف بلدتهم

اجتمع مخاتير بلدة بريتال، اليوم الاحد 21/1/2018، وتداولوا في شان الانتخابات النيابية، واكدوا ان بلدة بريتال هي اول من اطلق حركات المقاومة ابتداً من مقاومة الانكليز والفرنسيين والعثمانيين والصهاينة والتكفيريين، وقدمت قوافل من الشهداء والجرحى في هذا الطريق، كما انها لم ولن تبخل بأي ثمن في سبيل رفعة وكرامة الوطن.

ومن هذا المنطلق نرفع الصوت عاليا للمعنيين والقييمين على هذه الطائفة الكريمة لنقول انصفوا هذه البلدة باعطائها حقها بمن يمثلها مرشحا للندوة البرلمانية، علما بانها تذخر بالطاقات والكفاءات المطلوبة والمؤهلين لهذا التكليف في البرلمان اللبناني.

وعليه نتمنى بأن يلقى صوتنا آذان صاغية ويُتبنى احد ابنائها على لائحة انماء بعلبك الهرمل حتى نشعر بأننا على خارطة الطائفة والوطن.

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