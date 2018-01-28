جنبلاط يقترح حلا لأزمة اليمن

لفت رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الى ان حالة اليمن مخيفة ومحزنة، وكأن شبح الموت يحل في كل مكان، واشار الى ان وحده الحل السياسي هو المدخل وفق القرارات الدولية ومبادرة الخليج.

وقال في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “كفى صواريخ باليستية وحذار من انفصال الجنوب وما قد ينتج من خلاله من فوضى وخطر على أمن الخليج والسعودية”.

حالة اليمن مخيفة ومحزنة .وكأن شبح الموت يحل في كل مكان .وحده الحل السياسي هو المدخل وفق القرارات الدولية ومبادرة الخليج .كفى صواريخ باليستية وحذار من انفصال الجنوب وما قد ينتج من خلاله من فوضى وخطر على امن الخليج والسعودية pic.twitter.com/GnhPSoHDN7 — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) January 28, 2018

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