الكتائب تعلن موعد إطلاق حملتها الانتخابية

شدد نائب رئيس حزب الكتائب سليم الصايغ على اهمية الاستحقاق الانتخابي، ودور الكتائب في تشكيل رأي عام ، يحاسب السلطة السياسية على فسادها ،وقال، خلال ورشة عمل انتخابية، شارك فيها المسؤولون عن العملية الانتخابية ورؤساء الأقاليم والأقسام واعضاء من المكتب السياسي واللجنة المركزية ومكتب الشباب والطلاب في الكتائب، تمهيداً لاطلاق الحملة الانتخابية في الرابع من شباط في الفوروم دو بيروت: “لقد ادرك الجميع الحاجة الماسة الى التغيير والاتيان بأشخاص يحملون برنامجاً انقاذياً للبنان …الانتخابات في لبنان تشكل مفصلاً تاريخياً والكتائب اللبنانية تشكل العمود الفقري لهذا الاستحقاق ، وقد نجحت الكتائب في رفع صوت المعارضة الى المجتمعين العربي والدولي، وبات الجميع مدركا ان استمرار الأمور على ما هي عليه، تشكل خطرا اكيدا على الاستقرار في البلاد”.

من جهته عرض نائب الأمين العام – مدير الحملة الانتخابية باتريك ريشا لعمل الماكينة الكتائبية، وللحملة الانتخابية وشرح آلية التنسيق لتفعيل عمل الماكينة الانتخابية ، وتناول المحطات الأساسية للحزب في مسار العملية الانتخابية واولها محطة الرابع من شباط، موعد اطلاق الحملة الانتخابية الكتائبية من الفوروم دو بيروت .

ثم كان شرح للقانون الانتخابي واللوائح وطريقة التصويت كما نص عليها القانون الجديد، وتوزع المشاركون بعدها على ورش عمل تناولت القانون الانتخابي وكيفية التصويت واحتساب الأصوات وتحديد المسؤوليات والمهام.

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