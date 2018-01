أنجلينا جولي تزور اللاجئين وتوجه رسالة للعالم !

ودعت الممثلة والمبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين العالم إلى أن يوفر الحماية والقوة من أجل إنهاء الحرب في سوريا.

UNHCR Special Envoy Angelina Jolie asks the international community to “provide the leadership and strength needed to negotiate a principled end to this senseless war – without sacrificing the dignity and human rights of Syrian families” @Refugees pic.twitter.com/vbaDdnav09

— UNHCRJordan (@UNHCRJordan) January 28, 2018