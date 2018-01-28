أنجلينا جولي تزور اللاجئين وتوجه رسالة للعالم !

28 يناير, 2018 - 7:52 مساءً المصدر: وكالات
أنجلينا جولي تزور اللاجئين وتوجه رسالة للعالم !

زارت الممثلة والمخرجة العالمية أنجلينا جولي مخيم الزعتري الخاص باللاجئين السوريين في الأردن.

ودعت الممثلة والمبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة للاجئين العالم إلى أن يوفر الحماية والقوة من أجل إنهاء الحرب في سوريا.

​وذكر حساب مفوضية اللاجئين على تويتر، أن أنجلينا قالت إن المساعدات الإنسانية ليست حلا طويل الأمد، وأضافت ” من المحبط أن يجد السوريون أنفسهم معتمدين على الإعانات”.

ويستضيف مخيم الزعتري بالأردن، 80 ألف لاجىء سوري.

واستغرقت زيارة جولي للأدرن يوما واحدا.

​ويوجد بالأدرن 3 مخيمات للسوريين هي المخيم الإماراتي “مريجيب الفهود”، ومخيم الحديقة ومخيم الأزرق.

واستقبل الأدرن أكثر من مليون سوري منذ بدء الأزمة السورية.

المصدر: وكالات
28 يناير, 2018

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